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Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Peki, şimdi ne olacak?

13 yıl önce İstanbul'da öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin 'Fethi Kabir İşlemi' talebinin kabul edilmesi üzerine katil Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Garipoğlu'nun cesedi tabuta konularak ATK'ya incelemeye götürüldü. İncelemenin bir gün sürmesi bekleniyor ve raporun on gün içinde çıkması bekleniyor.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Peki, şimdi ne olacak?
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3 Mart 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut, İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Bu cinayetten 197 gün sonra, 17 Eylül 2009'da avukat tarafından polise teslim edilen Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi koğuşunda ölü bulundu.

Karabulut ailesinin avukatları, Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar üzerine "fethi kabir işlemi" talep etti. Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir işlemini yapmayı kararlaştırdı.

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Mezarlık etrafında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karacaahmet Mezarlığı, savcı, polis ve bilirkişi heyeti tarafından ziyaret edildi.

Sırt kemiği, dişler ve saçlardan alınan DNA'nın karşılaştırılması yapılacaktır.

İnceleme için bir gün gerekecek. Raporun yayınlanması ise on güne kadar sürebilir.

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