AK Parti'ye katılan Saniye Bora ilk kez konuştu: İşte eleştirilere verdiği cevap...

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı açıklamalarda bulundu. Eleşirilere cevap veren Bora, AK Parti'ye neden geçtiğini açıkladı.

zmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Fıçı'nın parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, açıklamalarda bulundu.

TV100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuşan Fıçı, siyasi yolculuğuna AK Parti çatısı altında devam etme kararının gerekçelerini anlattı.

Burhan'ın, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizi nasıl karşıladı? Nasıl bir diyalog içerisinde oldunuz?" sorusuna yanıt veren Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kadın belediye başkanlarıyla birlikte karşıladığını belirtti.

Fıçı, Erdoğan'ın kendilerine ciddi ilgi gösterdiğini ve hürmetle karşıladığını ifade etti. AK Parti Genel Merkezi'nde de sıcak karşılandığını belirten Fıçı, parti yöneticilerinin ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

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"FOÇA İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELERİMİZ VAR"

Sinan Burhan'ın "Neden AK Parti'ye katıldınız?" sorusunu da yanıtlayan Fıçı, Foça'nın önemli hizmetlere ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Foça için büyük hedefleri olduğunu belirten Fıçı, bugüne kadar bazı hizmetlerin hayata geçirilmesinde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyum ve işbirliğinin yeterli düzeyde olmamasının etkili olduğunu ifade etti.

Fıçı, AK Parti'ye katılım kararını açıkladığı konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Fıçı, "Foça'ya hizmet edeceğiz. Devrim niteliğinde projelerimiz, çok büyük projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmek, Foça'nın kalkınması ve büyümesi için burada hizmet üreteceğiz. Ortak akılla iş yapacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışacak ve Foça'yı büyüteceğiz" dedi.

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