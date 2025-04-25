Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?

Bugünkü altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü özellikle gün içerisinde alım - satım yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. 25 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatı da bu sebeple araştırılıyor. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, 25 Nisan 2025 tarihinde yatırımcıların yakın takibinde. Altın piyasası, haftanın son iş gününde sakin bir seyir izliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların radarında. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları ve FED’in 2025 faiz kararları, altın fiyatlarında belirleyici rol oynuyor. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü. Peki, Altın düşüyor mu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 25 Nisan 2025!