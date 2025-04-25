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Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?

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Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?
Altın hızını kesti, yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 1 19

Altın hızını kesti, yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 2 29

Bugünkü altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü özellikle gün içerisinde alım - satım yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. 25 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatı da bu sebeple araştırılıyor. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, 25 Nisan 2025 tarihinde yatırımcıların yakın takibinde. Altın piyasası, haftanın son iş gününde sakin bir seyir izliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların radarında. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları ve FED’in 2025 faiz kararları, altın fiyatlarında belirleyici rol oynuyor. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü. Peki, Altın düşüyor mu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 25 Nisan 2025!

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 3 39

Canlı altın fiyatları 25 Nisan 2025 günü yatırımcıların takip ettiği konulardan birisi oldu. 25 Nisan gram altın ve çeyrek altın fiyatı güne sakin başladı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları ve FED’in 2025 faiz kararları, altın fiyatlarında belirleyici rol oynuyor. Altın fiyatları tarihi zirvesinden gevşeme gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşlarında tarife oranının anlaşmaya göre düşeceğini açıklamasıyla altın geriledi. Peki, Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları 25 Nisan 2025!

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 4 49

ALTIN'DA YATAY SEYİR
Altın yatırımcıları rekor serisine ara verdi. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü.

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 5 59

ÇEKİLİ ALTIN SATIŞINDA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU
Çekili kıymetli maden satışında gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge" yayımladı. Buna göre, Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere çekili kıymetli maden satışı serbest olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli maden satışı yapılamayacak.

Çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.

Satış sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tarafından ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak.

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 6 69

ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 4.106,83

Satış: 4.107,32

Gram altın güne 4099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4051 lira, en yüksek de 4148 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4100 liradan alıcı buluyor.

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 7 79

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6.799,00

Satış: 6.862,00

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 8 89

ONS altın fiyatı

Alış 3.323,21 Dolar

Satış: 3.323,59 Dolar

Ons altın güne 3308 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3289 dolar, en yüksek de 3367 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3323 dolardan işlem geçiyor.

Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? 9 99

Cumhuriyet altını

Alış: 27.098,00

Satış: 27.326,00

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025
Kapalıçarşı'da gram altın 4157 liradan alınırken 4217 liradan satılıyor.

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