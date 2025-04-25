Altın hızını kesti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?

ÇEKİLİ ALTIN SATIŞINDA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU
Çekili kıymetli maden satışında gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge" yayımladı. Buna göre, Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere çekili kıymetli maden satışı serbest olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli maden satışı yapılamayacak.
Çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.
Satış sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tarafından ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak.