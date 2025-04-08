Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ından boykot tepkisi: O listesindeki mekana gitti, paylaşım yaptı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan mekanlardan biri de Nusret Gökçe idi. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz dün Nusret Gökçe'nin mekanına giderek dostlarını ağırladı. Necati Şaşmaz iki yılın ardından paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

Boykot listesinde Nusret Gökçe ile fotoğrafını paylaşan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, kısa sürede gündem oldu. Mekanda dostlarını ağırlayan Necati Şaşmaz, Nusret Gökçe ile de karesini paylaştı.

NECATİ ŞAŞMAZ'DAN NUSRET GÖKÇE İLE POZ

Necati Şaşmaz Nusret Gökçe ile birlikte verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. 2 yılın ardından ilk kez paylaşım yapan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz fanlarından beğeni ve yorum yağdı.

NECATİ ŞAŞMAZ EKRANLARA DÖNECEK Mİ?

Kurtlar Vadisi dizisinin ardından kameralardan uzak bir yaşan süren Necati Şaşmaz, son olarak Osman Sınav'ın cenazesinde görüntülendi. Necati Şaşmaz, "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

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