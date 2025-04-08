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  3. Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler!

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler!

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Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler!
İsrail'in bir yıldan fazla Gazze'de mazlum Filistin halkına uyguladığı soykırımla 50 binden fazla insanın ölümüne neden olmasına dünyaca ünlüler tarafını belli ederek zalim İsrail'i mi, yoksa mazlum Filistin'i mi desteklediklerini açıkladılar. İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler.
Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 1 159

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 695'e çıktı. Peki bu durumda hangi ünlüler Filistin ve İsrail'i destekliyor? İşte o ünlüler..

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 2 259

SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRDİ!

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Gazze'de yaşanan trajik olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekti ve birçok insan hakları örgütü tarafından soykırım olarak nitelendirildi..

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 3 359

FİLİSTİN'İ VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜNLÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Birçok ülke, İsrail'in eylemlerini kınarken, bazıları ise desteklerini ifade etti. Bu bölünmüşlük, uluslararası ilişkilerde gerilimlere ve çatışmalara yol açtı.

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 4 459

ŞEHİT SAYISI 50 BİN 695'E ÇIKTI!

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 695'e çıktı. Buna rağmen İsrail'in bu katliamına göz yuman ünlüler bulunuyor.

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 5 559

İŞTE FİLİSTİN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜNLÜLER!

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 6 659

ANGELINA JOLIE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 7 759

ELON MUSK | İSRAİL'İ DESTEKLİYOR

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 8 859

GAL GADOT | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 9 959

KARİM BENZEMA | FİLİSTİN

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 10 1059

BEN AFFLECK | İSRAİL

Batman'ı canlandıran aktör.

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 11 1159

BEYONCE | İSRAİL

Şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 12 1259

DJ KHALED | FİLİSTİN

Rapçi

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 13 1359

EMMA WATSON | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 14 1459

HARRİS FORD | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 15 1559

DUA LİPA | FİLİSTİN

Şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 16 1659

NOAH SCHNAPP | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 17 1759

CHRİSTİANO RONALDO | FİLİSTİN

Futbolcu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 18 1859

MESSİ | İSRAİL

Futbolcu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 19 1959

KYLIE JENNER | İSRAİL

İş insanı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 20 2059

MİKE TYSON | FİLİSTİN

Boksör

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 21 2159

GENE SİMMONS | İSRAİL

Müzisyen

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 22 2259

KRISTEN STEWART | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 23 2359

TOM HANKS | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 24 2459

SNOH AALEGRA | FİLİSTİN

Şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 25 2559

KHABY LAME | FİLİSTİN

Youtuber

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 26 2659

NATALIE PORTMAN | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 27 2759

ZİNEDİNE ZİDANE | FİLİSTİN

Eski futbolcu - Teknik direktör

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 28 2859

BELLA HADİD | FİLİSTİN

Model

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 29 2959

SCARLETT JOHANSSON | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 30 3059

PAUL POGBA | FİLİSTİN

Futbolcu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 31 3159

CATE BLANCHETT | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 32 3259

KHABIB NURMAGOMEDOV | FİLİSTİN

Sporcu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 33 3359

JUSTİN BIEBER | İSRAİL

Şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 34 3459

CZN BURAK | FİLİSTİN

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 35 3559

MUHAMMED SALAH | FİLİSTİN

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 36 3659

MADONNA | İSRAİL

Şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 37 3759

SADIO MANE | FİLİSTİN

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 38 3859

SARAH SILVERMAN | İSRAİL

Komedyen

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 39 3959

ARNOLD SCHWARZENEGGER | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 40 4059

RIHANNA | FİLİSTİN

Şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 41 4159

CHRIS PINE | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 42 4259

ANDREW GARFIELD | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 43 4359

RACHEL MCADAMS | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 44 4459

ADAM SANDLER | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 45 4559

SETH ROGEN | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 46 4659

JOAQUIN PHOENIX | FİLİSTİN

Joker karakterini oynayan aktör

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 47 4759

BİLL GATES | İSRAİL

Microsoft'uı sahibi

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 48 4859

DRAKE | İSRAİL

Rapçi

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 49 4959

JENNA ORTEGA | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 50 5059

SYLVESTER STALLONE | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 51 5159

MICHAEL BLOOMBERG | İSRAİL

İş adamı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 52 5259

MARK RUFFALO | FİLİSTİN

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 53 5359

SELENA GOMEZ | FİLİSTİN

Oyuncu - şarkıcı

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 54 5459

BEN STILLER | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 55 5559

JAMES CORDEN | İSRAİL

Sunucu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 56 5659

DWAYNE JOHNSON | İSRAİL

Oyuncu

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 57 5759

GIGI HADİD | FİLİSTİN

Model

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 58 5859

JASON STATHAM | FİLİSTİN

Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler! 59 5959

KAYNAK: HABER7

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