Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler!

İsrail'in bir yıldan fazla Gazze'de mazlum Filistin halkına uyguladığı soykırımla 50 binden fazla insanın ölümüne neden olmasına dünyaca ünlüler tarafını belli ederek zalim İsrail'i mi, yoksa mazlum Filistin'i mi desteklediklerini açıkladılar. İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler.

1 59 İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 695'e çıktı. Peki bu durumda hangi ünlüler Filistin ve İsrail'i destekliyor? İşte o ünlüler.. 2 59 SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRDİ! İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Gazze'de yaşanan trajik olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekti ve birçok insan hakları örgütü tarafından soykırım olarak nitelendirildi.. 3 59 FİLİSTİN'İ VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜNLÜLER ORTAYA ÇIKTI! Birçok ülke, İsrail'in eylemlerini kınarken, bazıları ise desteklerini ifade etti. Bu bölünmüşlük, uluslararası ilişkilerde gerilimlere ve çatışmalara yol açtı. 4 59 ŞEHİT SAYISI 50 BİN 695'E ÇIKTI! İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 695'e çıktı. Buna rağmen İsrail'in bu katliamına göz yuman ünlüler bulunuyor. 5 59 İŞTE FİLİSTİN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜNLÜLER! 6 59 ANGELINA JOLIE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR 7 59 ELON MUSK | İSRAİL'İ DESTEKLİYOR 8 59 GAL GADOT | İSRAİL Oyuncu 9 59 KARİM BENZEMA | FİLİSTİN 10 59 BEN AFFLECK | İSRAİL Batman'ı canlandıran aktör. 11 59 BEYONCE | İSRAİL Şarkıcı 12 59 DJ KHALED | FİLİSTİN Rapçi 13 59 EMMA WATSON | FİLİSTİN Oyuncu 14 59 HARRİS FORD | İSRAİL Oyuncu 15 59 DUA LİPA | FİLİSTİN Şarkıcı 16 59 NOAH SCHNAPP | İSRAİL Oyuncu 17 59 CHRİSTİANO RONALDO | FİLİSTİN Futbolcu 18 59 MESSİ | İSRAİL Futbolcu 19 59 KYLIE JENNER | İSRAİL İş insanı 20 59 MİKE TYSON | FİLİSTİN Boksör 21 59 GENE SİMMONS | İSRAİL Müzisyen 22 59 KRISTEN STEWART | FİLİSTİN Oyuncu 23 59 TOM HANKS | İSRAİL Oyuncu 24 59 SNOH AALEGRA | FİLİSTİN Şarkıcı 25 59 KHABY LAME | FİLİSTİN Youtuber 26 59 NATALIE PORTMAN | İSRAİL Oyuncu 27 59 ZİNEDİNE ZİDANE | FİLİSTİN Eski futbolcu - Teknik direktör 28 59 BELLA HADİD | FİLİSTİN Model 29 59 SCARLETT JOHANSSON | İSRAİL Oyuncu 30 59 PAUL POGBA | FİLİSTİN Futbolcu 31 59 CATE BLANCHETT | FİLİSTİN Oyuncu 32 59 KHABIB NURMAGOMEDOV | FİLİSTİN Sporcu 33 59 JUSTİN BIEBER | İSRAİL Şarkıcı 34 59 CZN BURAK | FİLİSTİN 35 59 MUHAMMED SALAH | FİLİSTİN 36 59 MADONNA | İSRAİL Şarkıcı 37 59 SADIO MANE | FİLİSTİN 38 59 SARAH SILVERMAN | İSRAİL Komedyen 39 59 ARNOLD SCHWARZENEGGER | İSRAİL Oyuncu 40 59 RIHANNA | FİLİSTİN Şarkıcı 41 59 CHRIS PINE | İSRAİL Oyuncu 42 59 ANDREW GARFIELD | FİLİSTİN Oyuncu 43 59 RACHEL MCADAMS | FİLİSTİN Oyuncu 44 59 ADAM SANDLER | İSRAİL Oyuncu 45 59 SETH ROGEN | İSRAİL Oyuncu 46 59 JOAQUIN PHOENIX | FİLİSTİN Joker karakterini oynayan aktör 47 59 BİLL GATES | İSRAİL Microsoft'uı sahibi 48 59 DRAKE | İSRAİL Rapçi 49 59 JENNA ORTEGA | FİLİSTİN Oyuncu 50 59 SYLVESTER STALLONE | İSRAİL Oyuncu 51 59 MICHAEL BLOOMBERG | İSRAİL İş adamı 52 59 MARK RUFFALO | FİLİSTİN Oyuncu 53 59 SELENA GOMEZ | FİLİSTİN Oyuncu - şarkıcı 54 59 BEN STILLER | İSRAİL Oyuncu 55 59 JAMES CORDEN | İSRAİL Sunucu 56 59 DWAYNE JOHNSON | İSRAİL Oyuncu 57 59 GIGI HADİD | FİLİSTİN Model 58 59 JASON STATHAM | FİLİSTİN 59 59 KAYNAK: HABER7



