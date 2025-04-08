Tarafını seçtiler! İşte mazlum Filistin ve zalim İsrail destekleyen ünlüler!
Yayınlanma:
08 Nisan 2025 11:22
Güncelleme:
08 Nisan 2025 12:04
İsrail'in bir yıldan fazla Gazze'de mazlum Filistin halkına uyguladığı soykırımla 50 binden fazla insanın ölümüne neden olmasına dünyaca ünlüler tarafını belli ederek zalim İsrail'i mi, yoksa mazlum Filistin'i mi desteklediklerini açıkladılar. İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler.
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 695'e çıktı. Peki bu durumda hangi ünlüler Filistin ve İsrail'i destekliyor? İşte o ünlüler..
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SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRDİ!
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Gazze'de yaşanan trajik olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekti ve birçok insan hakları örgütü tarafından soykırım olarak nitelendirildi..
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FİLİSTİN'İ VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜNLÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Birçok ülke, İsrail'in eylemlerini kınarken, bazıları ise desteklerini ifade etti. Bu bölünmüşlük, uluslararası ilişkilerde gerilimlere ve çatışmalara yol açtı.
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ŞEHİT SAYISI 50 BİN 695'E ÇIKTI!
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 695'e çıktı. Buna rağmen İsrail'in bu katliamına göz yuman ünlüler bulunuyor.
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İŞTE FİLİSTİN VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ÜNLÜLER!
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ANGELINA JOLIE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR
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ELON MUSK | İSRAİL'İ DESTEKLİYOR
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BEN AFFLECK | İSRAİL
Batman'ı canlandıran aktör.
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DJ KHALED | FİLİSTİN
Rapçi
13 59
EMMA WATSON | FİLİSTİN
Oyuncu
14 59
HARRİS FORD | İSRAİL
Oyuncu
15 59
DUA LİPA | FİLİSTİN
Şarkıcı
16 59
NOAH SCHNAPP | İSRAİL
Oyuncu
17 59
CHRİSTİANO RONALDO | FİLİSTİN
Futbolcu
18 59
19 59
KYLIE JENNER | İSRAİL
İş insanı
20 59
MİKE TYSON | FİLİSTİN
Boksör
21 59
GENE SİMMONS | İSRAİL
Müzisyen
22 59
KRISTEN STEWART | FİLİSTİN
Oyuncu
23 59
24 59
SNOH AALEGRA | FİLİSTİN
Şarkıcı
25 59
KHABY LAME | FİLİSTİN
Youtuber
26 59
NATALIE PORTMAN | İSRAİL
Oyuncu
27 59
ZİNEDİNE ZİDANE | FİLİSTİN
Eski futbolcu - Teknik direktör
28 59
BELLA HADİD | FİLİSTİN
Model
29 59
SCARLETT JOHANSSON | İSRAİL
Oyuncu
30 59
PAUL POGBA | FİLİSTİN
Futbolcu
31 59
CATE BLANCHETT | FİLİSTİN
Oyuncu
32 59
KHABIB NURMAGOMEDOV | FİLİSTİN
Sporcu
33 59
JUSTİN BIEBER | İSRAİL
Şarkıcı
34 59
35 59
MUHAMMED SALAH | FİLİSTİN
36 59
37 59
38 59
SARAH SILVERMAN | İSRAİL
Komedyen
39 59
ARNOLD SCHWARZENEGGER | İSRAİL
Oyuncu
40 59
RIHANNA | FİLİSTİN
Şarkıcı
41 59
CHRIS PINE | İSRAİL
Oyuncu
42 59
ANDREW GARFIELD | FİLİSTİN
Oyuncu
43 59
RACHEL MCADAMS | FİLİSTİN
Oyuncu
44 59
ADAM SANDLER | İSRAİL
Oyuncu
45 59
SETH ROGEN | İSRAİL
Oyuncu
46 59
JOAQUIN PHOENIX | FİLİSTİN
Joker karakterini oynayan aktör
47 59
BİLL GATES | İSRAİL
Microsoft'uı sahibi
48 59
49 59
JENNA ORTEGA | FİLİSTİN
Oyuncu
50 59
SYLVESTER STALLONE | İSRAİL
Oyuncu
51 59
MICHAEL BLOOMBERG | İSRAİL
İş adamı
52 59
MARK RUFFALO | FİLİSTİN
Oyuncu
53 59
SELENA GOMEZ | FİLİSTİN
Oyuncu - şarkıcı
54 59
BEN STILLER | İSRAİL
Oyuncu
55 59
JAMES CORDEN | İSRAİL
Sunucu
56 59
DWAYNE JOHNSON | İSRAİL
Oyuncu
57 59
GIGI HADİD | FİLİSTİN
Model
58 59
59 59