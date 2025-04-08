Pendik’e 6 yılda 15 milyar 500 milyonluk rekor yatırım

Bütçesinin yüzde 45’ini yatırımlara ayıran belediye, ilçeye 15 Milyar 500 Milyon TL’lik yatırım kazandırdı. Bu yatırımlar sayesinde Pendik; Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Pendik YETGİM, Pendik Korusu, Yeşil Koridor gibi vizyon projeler dahil yüzlerce yatırıma ev sahipliği yaptı. Pendik’te yaşam kalitesini daha da yükseltmek için var gücüyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Bütçemizin yarısını yatırımlara ayırıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Pendik’in sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, toplumsal yaşam kalitesini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.