Son dakika! Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan açıklama: 12 saat kritik!

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan açıklama: Önder'in aort damarı dikildi ve tıkalı başka bir damara bypass uygulandı. Kalp ritmi istenilen düzeyde atmadığı için ameliyathanede bekletiliyor, 12 saat kritik!

Dün gece kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in aort damarı dikildi ve tıkalı başka bir damara bypass uygulandı. Kalp ritmi istenilen düzeyde atmadığı için ameliyathanede bekletiliyor. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'daki evinde klp geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya, kalp ana damardaki yırtılma nedeniyle ameliyata alındı.

Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren ve ameliyatı sona eren Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgiye göre; Sırrı Süreyya Önder'in aort damarı dikildi ve tıkalı başka bir damara bypass uygulandı. Kalp ritmi istenilen düzeyde atmadığı için Sırrı Süreyya Önder, ameliyathanede bekletiliyor.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

12 saat süren ameliyat sona ererken kalbi iki kez duran Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürecek. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada "Ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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''HENÜZ AMELİYAT TAMAMLANMADI''

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ameliyatın henüz bitmediğini belirten Doğan, "Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz." dedi.

Ameliyatın devam ettiğini belirten Doğan, şunları kaydetti;

"Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz."

Doğan "Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Davut Gül'den Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.

''SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKACAK''

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Hatimoğulları, 'Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Partili Pervin Buldan'ı arayarak, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Önder'in sağlık durumunu yakından takip eden Bahçeli, şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı geldi. Kurtulmuş, "Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ''TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.'' dedi.

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