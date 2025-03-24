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Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Bu alımda, büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak.

Başvurular, 3-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecektir. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...

Alımda Hangi Pozisyonlar Var?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesinde 130 personel alacak. Alım yapılacak pozisyonlar şunlardır:

*24 Büro Personeli
*98 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
*8 Temizlik Personeli
*Başvuruların sınavsız olarak yapılacak olması, başvuranların daha kolay bir şekilde başvuru yapmalarını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları taşımaları gerekiyor. Adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

*Türk Vatandaşı Olmak
*18 yaşını tamamlamış olmak
*35 yaşını doldurmamış olmak
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak
*Cezai suçlardan hüküm giymemiş olmak
*Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması
*Akıl hastalığı bulunmamak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alacak: İşte, başvuru detayları...

Başvuru İle İlgili Diğer Bilgiler

Adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştireceklerdir. Başvuru şartlarını taşıyan ve başvurusu kabul edilen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çeşitli merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Personel Alımının Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, alacağı 130 personel ile hizmet kalitesini artırmayı ve bakanlık bünyesindeki iş gücünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu alım, devlet memurluğu kariyerine adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alım yaptığı pozisyonlar, adayların kariyer yolunda önemli bir basamaktır. Başvuruların dikkatlice yapılması, bu fırsatın değerlendirilmesinde büyük önem taşıyor.

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