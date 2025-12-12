Küçük esnafı sevindiren haber: Yeni 'vergi' düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni 'vergi' düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Küçük esnafı sevindiren haber: Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte esnafın vergilendirmesinde düzenleme gerçekleşti.

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek kararla, nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki esnaflar basit usulde vergilendirilmeye devam edecek.

Nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki esnafı yakından ilgilendiren önemli bir vergi düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti.

Daha önce yaklaşık 300 bin esnafın basit usulden gerçek usule geçmesini öngören düzenlemede, kapsam daraltılarak kırsaldaki küçük işletmelerin korunması amaçlandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan kararla, özellikle büyükşehirlerde mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında kalan köy ve beldelerdeki mükellefler, vergilendirmede basit usulde kalmaya devam edecek.

BÜYÜK ESNAF GERÇEK USULE GEÇİYOR

Daha önceki kararda, büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde faaliyet gösteren küçük esnafların (marangoz, bakkal, berber, lokanta vb.) ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların gerçek usulde vergilendirilmesi planlanmıştı. Yeni düzenleme bu büyük ölçekli yerleşim yerlerindeki esnaf için geçerliliğini koruyor.

İPTAL TALEPLERİNE SICAK BAKILMADI

Gerçek usule geçişin küçük esnafa ek mali ve bürokratik yük getireceği gerekçesiyle sektör temsilcilerinden erteleme veya iptal talepleri gelmişti.

Ancak aktarılan bilgilere göre, ekonomi yönetiminin bu taleplere sıcak bakmadığı ve düzenlemenin belirlenen tarihte (1 Ocak) yürürlüğe gireceği belirtildi.

