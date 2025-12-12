Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları son dakika gidişatı, haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. 12 Aralık 2025 Cuma gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, arttı mı sorusu, yatırımı olanların gündeminde yer alıyor. FED yılın son toplantısında faizi 25 baz puan düşürdü. Karar sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etse de yeni güne düşüşle başladı. Günün açılışını gram altın 5856 TL'den yaparken, ons altın 4.267 dolardan yeni güne başladı. Çeyrek altın ise 9.623 TL seviyesinde yeni güne başladı. Küresel gelişmelerin yanı sıra enflasyon rakamları gibi veriler de altının yön arayışında etkili oluyor. Yatırımı olanlar serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL ediyor? İşte 12 Aralık 2025 altın fiyatları takip tablosu...

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 12 Aralık 2025 canlı ve anlık ekonomi grafiklerinde hareket ediyor. ABD Merkez Bankası FED, Aralık ayı faiz kararında indirime gitti. FED, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Karar sonrası altın fiyatlarındaki değişim de yakından takip ediliyor. Gram altın güne 5856 TL'den, çeyrek altın da 9.623 TL seviyelerinden başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.906 liradan, çeyrek altın ise 9.620 liradan yeni güne başladı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2025 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:5.856,15 TL Gram altın satış fiyatı:5.856,94 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.522,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:9.623,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.267,02 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.267,50

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.940,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:38.333,00 TL



