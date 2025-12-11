Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması! "TİSK elini taşın altına koymalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya değişirken, küreselleşme tüm hızıyla devam ederken işletmelerimizin ve işverenlerimizin bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir." dedi.

Erdoğan, “Üç dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarla mücadelede TİSK ailesi devletinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Dışarıdan aldıkları talimatlarla siyaset mühendisliğine soyunan kimi oluşumların aksine TİSK kritik dönemeçlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir.” diye konuştu.

“İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ ADİL OLMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olmasının kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek "Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir." ifadelerini kullandı.

“TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısı yapacağını hatırlatan Erdoğan, “Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Hep söylerim kefenin cebi yok.” dedi.

