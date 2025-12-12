  1. Anasayfa
  3. Bahçeli ile DEM Parti heyeti Meclis'te bir araya geldi: Görüşme sonrası basına açıklama yaptılar

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir görüşme yapılıyor. DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetini odasının kapısında karşıladı.

DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Meclis'te görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti'li Pervin Buldan, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni aşamada yasal zemin gerekli. Yasaya dair beklentilerimizi sayın Bahçeli'ye aktardık. Sürecin başından beri kendilerinin çok katkısı oldu. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bahçeli ise, "Pervin Hanım konuyu net şekilde açıkladı. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.

