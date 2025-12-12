Euro ve Dolar'dan tarihi sıçrama: Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı!

Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesinin ardından piyasalarda son zamanlarda görülmemiş hareketlilik yaşandı...

Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesinin ardından piyasalar resmen alev aldı. Kararın ardından euro tarihte ilk kez 50 lirayı aşarken, dolar da bugün 42,6920 TL ile tarihi seviyeyi gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 38'e çekti.Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'e indirdi.

EURO'DAN TARİHTE BİR İLK

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı. Euro, Türk lirası karşısında 50 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.

DOLAR TARİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ

Euro'nun ardından dolar kuru da bugün 42,6920 TL ile tarihi seviyeyi gördü. Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,1580, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 57,2320 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZİ İNDİRDİ DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYRETTİ

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,3 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim kararının ardından gelecek yıl gevşeme döngüsünü ne denli sürdüreceğine ilişkin tahminler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.Fed Başkanı Jerome Powell'ın ihtiyatlı sözle yönlendirmeleri yatırımcıları temkinli duruşa yönlendirirken, Bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, ocakta Bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

