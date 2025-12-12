Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Ahmet Çakar serbest bırakıldı!

Bahis soruşturması kapsamında savcıya ifade veren Ahmet Çakar serbest bırakıldı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığına geldi. Ahmet Çakar işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığına gitmişti.

Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. "Buyrun gidin" dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. "Ne olacak?" dedik, "Serbestsiniz, adli kontrol yok" dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek." ifadelerini kullandı.

"YAŞIYORSAM SAVCI SAYESİNDE"

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim" dedi.Çakar, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirildiğinde gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum." demişti. Ardından rahatsızlanan Çakar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

aha savcılıktan yapılan açıklamaya göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusundaki banka incelemelerinde, Çakar ve hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olan eşinin hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERLERİ

Ahmet Çakar'ın eşi ve kendisi hakkındaki sevk yazısında şu ifadeler yer aldı; "2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 4.759 işlemde 60.376.426 TL tutarlı para transferi alma, 1.437 işlemde 47.130.667 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu tespit edildi."

