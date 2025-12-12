İBB soruşturmasında İmamoğlu ve 402 sanık için duruşma tarihi açıklandı!

105’i tutuklu 402 sanığın yer aldığı İBB yolsuzluk davasında, Ekrem İmamoğlu ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşmaya, 9 Mart 2026’da Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde başlanılmasına karar verildi.

Yargılamanın hedef süresi ise 4 bin 600 gün olarak belirlendi.

TALEP EDİLEN HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez) suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi.

