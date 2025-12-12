Türkmenistan'da liderler buluşması: Erdoğan, Putin ile bir araya geldi!

Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Pakistan Başbakanı Şerif ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN LİDERLER DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da zirveye katılan liderlerle görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI İLE OTELDE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile Rusya-Ukrayna savaşına dair görüştüğü öğrenildi.

Erdoğan ve Putin son olarak 1 Eylül'de Çin'in Tianjin kentinde yüz yüze görüşmüş, 7 Ekim ve 24 Kasım'da da telefonla görüşmüştü.

