Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı

Bitcoin, Nisan ayı sonundan bu yana ilk kez 60.000 doların altına düştü. Bu, Mt. Gox alacaklılarının önümüzdeki hafta Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemelerinin ardından geldi. Yatırımcı ise düşüşü daha çok tedirginle karşıladı.

YAYINLAMA
Google News
Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı

CoinGecko verilerine göre, Mt. Gox alacaklılardan fon ayırmaya hazırlanıyor. Bu söylentiler piyasayı kıpkırmızı yaptı. Bitcoin birkaç ayın ardından ilk kez 60.000 ABD dolarının altına düştü.

Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?

Pazartesi günü, Mt. Gox mütevelli heyeti, daha fazla satış baskısı getirebilecek ve piyasayı daha da istikrarsızlaştırabilecek bir hareket olan alacaklılara geri ödemeye başlayacağını duyurdu.

ekran-resmi-2024-06-24-21-16-00.png

KRİPTO PİYASASINDA DÜŞÜŞLER SERTLEŞTİ

Bitcoin (BTC) feshedilmiş Mt. Gox kripto borsasının mütevelli heyetinin 2014 hack'inde varlıkları çalınan müşterilere 140.000'den fazla BTC iade etmeye başlayacağını söylemesinin ardından Pazartesi günü kripto fiyatlarını keskin bir şekilde düşürüyor.

Memur ve emekli maaşı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için 3 farklı rakam masadaMemur ve emekli maaşı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için 3 farklı rakam masada

CoinGlass'tan gelen verilere göre, 293 milyon dolarlık long pozisyon veya belirli bir varlığın fiyatının artacağına dair bahisler de dahil olmak üzere, son 24 saat içinde 335 milyon dolardan fazla kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bitcoin, 145 milyon dolarlık tasfiye edilmiş pozisyonlarla en büyük payını oluşturuyor.

Ev al sat yapanlar dikkat! 20 yıl geriye dönük ceza ödeyebilirsinizEv al sat yapanlar dikkat! 20 yıl geriye dönük ceza ödeyebilirsiniz

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?
Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?
Memur ve emekli maaşı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için 3 farklı rakam masada
Memur ve emekli maaşı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için 3 farklı rakam masada
Ev al sat yapanlar dikkat! 20 yıl geriye dönük ceza ödeyebilirsiniz
Ev al sat yapanlar dikkat! 20 yıl geriye dönük ceza ödeyebilirsiniz
Yeni vergi paketinde neler var? Vergi paketi ne zaman çıkacak, kimler muaf?
Yeni vergi paketinde neler var? Vergi paketi ne zaman çıkacak, kimler muaf?
Son Haberler
AirTag, kayıpları telafi ediyor: Peki akıllı cihaz yeterince iyi mi?
AirTag, kayıpları telafi ediyor: Peki akıllı cihaz yeterince iyi mi?
Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı
Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…
Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?
Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?
Bankalar duyurmaya başladı! ATM’den para çekme limitleri değişti
Bankalar duyurmaya başladı! ATM’den para çekme limitleri değişti
Temmuz’da kim ne kadar zam alacak? Memur ve emekli maaş zammı
Temmuz’da kim ne kadar zam alacak? Memur ve emekli maaş zammı
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Mert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeli
Mert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeli
Yorumlananlar