Kripto yatırımcısı kan ağlıyor: Nisan ayından bu yana böyle düşüş yaşanmadı

CoinGecko verilerine göre, Mt. Gox alacaklılardan fon ayırmaya hazırlanıyor. Bu söylentiler piyasayı kıpkırmızı yaptı. Bitcoin birkaç ayın ardından ilk kez 60.000 ABD dolarının altına düştü.

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Pazartesi günü, Mt. Gox mütevelli heyeti, daha fazla satış baskısı getirebilecek ve piyasayı daha da istikrarsızlaştırabilecek bir hareket olan alacaklılara geri ödemeye başlayacağını duyurdu.

KRİPTO PİYASASINDA DÜŞÜŞLER SERTLEŞTİ

Bitcoin (BTC) feshedilmiş Mt. Gox kripto borsasının mütevelli heyetinin 2014 hack'inde varlıkları çalınan müşterilere 140.000'den fazla BTC iade etmeye başlayacağını söylemesinin ardından Pazartesi günü kripto fiyatlarını keskin bir şekilde düşürüyor.

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CoinGlass'tan gelen verilere göre, 293 milyon dolarlık long pozisyon veya belirli bir varlığın fiyatının artacağına dair bahisler de dahil olmak üzere, son 24 saat içinde 335 milyon dolardan fazla kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bitcoin, 145 milyon dolarlık tasfiye edilmiş pozisyonlarla en büyük payını oluşturuyor.

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