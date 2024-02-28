Destek miktarı arttı! 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL ödeme var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerini sürdürüyor. 7'den 70'e ihtiyaç sahibi her bireyi ilgilendiren destek ödemelerine belirli şartlarda hak sahibi olunurken, destek ödemeleri 20214 yılında da zamlanarak hesaplara aktarılmaya devam edecek. Kadınlara ve çocuklara devlet tarafından çok sayıda yardım sağlanıyor.

Devlet, özellikle de bu iki kesime verdiği önemi gösterirken, okuyan çocuğun ailesinin yanında kalması ve okullardaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çocuklara sağlanan yardımlar arasından SED desteği uzun zamandır tartışılıyor. Ay ay hesaplara aktarılan SED yardımı, başvuru şartlarını inceledikten sonra, başvurusunun kabul edilmesi durumunda ne zaman hesaplara aktarılacağını merak eden adaylar için bir sorudur. Her ay SED desteği ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aranırken, yeni dönem taksitleri bir ay önceki ödeme tarihleri baz alınarak verilmektedir.

Sed Desteği Ödeme Tarihi Mart

Devlet tarafından sağlanan birçok desteğin ödemeleri ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılıyor. Şubat ayı ödemelerinin SED desteği tarafından tamamlandığı biliniyor, ancak şu anda Mart ayına odaklanılıyor. Ayrıca, Mart 2024 SED desteğinin ayın ikinci yarısında hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.

Sed Desteği Ödeme Miktarı

Dar gelirli bir hanede yaşayan iki çocuğa SED desteği, çocuğun eğitim durumuna göre değişkenlik gösterir. Okul öncesi eğitime 3 bin 610 TL harcanırken, ilköğretim kademesine 5 bin 421 TL, ortaokul kademesine 5 bin 782 TL ve üniversite öğrencilerine 6 bin 505 TL destek sağlanıyor.

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Sed Desteği İçin Kimler Başvurabilir?

Yıl boyunca aylık SED desteği ödemeleri sağlanır. Anneler destek ödemelerini alıyor. Başvuruların onaylanması için belirli koşullar da vardır. Türkiye'de ikamet eden ve 0-18 yaş arası çocukları olan ve kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olan anneler destek için başvuru yapabilir.

Mevcut başvurular SED desteği için E-devlet üzerinden yapılabilir. Diğer taraftan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru sırasında TC kimlik kartı ve muhtaçlık kartı ile çocukların kimlikleri gereklidir.