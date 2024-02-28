Destek miktarı arttı! 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL ödeme var

Dar gelirli bireye devlet tarafından verilen yardımlar devam ediyor. SED desteği, özellikle de çocuklara ve çocuklu hanelere yönelik yardımlar arasında en çok ilgi görüyor.

YAYINLAMA
Google News
Destek miktarı arttı! 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL ödeme var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerini sürdürüyor. 7'den 70'e ihtiyaç sahibi her bireyi ilgilendiren destek ödemelerine belirli şartlarda hak sahibi olunurken, destek ödemeleri 20214 yılında da zamlanarak hesaplara aktarılmaya devam edecek. Kadınlara ve çocuklara devlet tarafından çok sayıda yardım sağlanıyor.

Devlet, özellikle de bu iki kesime verdiği önemi gösterirken, okuyan çocuğun ailesinin yanında kalması ve okullardaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çocuklara sağlanan yardımlar arasından SED desteği uzun zamandır tartışılıyor. Ay ay hesaplara aktarılan SED yardımı, başvuru şartlarını inceledikten sonra, başvurusunun kabul edilmesi durumunda ne zaman hesaplara aktarılacağını merak eden adaylar için bir sorudur. Her ay SED desteği ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aranırken, yeni dönem taksitleri bir ay önceki ödeme tarihleri baz alınarak verilmektedir.

Sed Desteği Ödeme Tarihi Mart

Devlet tarafından sağlanan birçok desteğin ödemeleri ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılıyor. Şubat ayı ödemelerinin SED desteği tarafından tamamlandığı biliniyor, ancak şu anda Mart ayına odaklanılıyor. Ayrıca, Mart 2024 SED desteğinin ayın ikinci yarısında hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.

Sed Desteği Ödeme Miktarı

Dar gelirli bir hanede yaşayan iki çocuğa SED desteği, çocuğun eğitim durumuna göre değişkenlik gösterir. Okul öncesi eğitime 3 bin 610 TL harcanırken, ilköğretim kademesine 5 bin 421 TL, ortaokul kademesine 5 bin 782 TL ve üniversite öğrencilerine 6 bin 505 TL destek sağlanıyor.

Sed Desteği İçin Kimler Başvurabilir?

Yıl boyunca aylık SED desteği ödemeleri sağlanır. Anneler destek ödemelerini alıyor. Başvuruların onaylanması için belirli koşullar da vardır. Türkiye'de ikamet eden ve 0-18 yaş arası çocukları olan ve kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olan anneler destek için başvuru yapabilir.

Mevcut başvurular SED desteği için E-devlet üzerinden yapılabilir. Diğer taraftan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru sırasında TC kimlik kartı ve muhtaçlık kartı ile çocukların kimlikleri gereklidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devlet yardım parası dağıtıyor! Seçim öncesi 5 bin lira destek alın
Devlet yardım parası dağıtıyor! Seçim öncesi 5 bin lira destek alın
Bitcoin yükselişini sürdürüyor: 60 bin dolardan sonra yeni bir zirve için önünde engel kalmadı…
Bitcoin yükselişini sürdürüyor: 60 bin dolardan sonra yeni bir zirve için önünde engel kalmadı…
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Yatırımcı altında hangi seviyeleri takip edecek? Altın uzmanı bizzat izlediği seviyeleri söyledi!
Yatırımcı altında hangi seviyeleri takip edecek? Altın uzmanı bizzat izlediği seviyeleri söyledi!
Son Haberler
Destek miktarı arttı! 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL ödeme var
Destek miktarı arttı! 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL ödeme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?
Dün Galatasaray Başkanı Özbek, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü… Son süreçte suç duyurusu resmen başlatıldı!
Dün Galatasaray Başkanı Özbek, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü… Son süreçte suç duyurusu resmen başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek
O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek
Elektrik desteğinde şartlar değişti! PTT elektrik desteği başvurusu
Elektrik desteğinde şartlar değişti! PTT elektrik desteği başvurusu
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Emekli maaşlarına seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için yeni bir düzenlememi yapılıyor, İşte tüm detaylar
Emekli maaşlarına seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için yeni bir düzenlememi yapılıyor, İşte tüm detaylar
BİM market 27 Şubat 2024 Salı aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte bir çok ürünü kapsayan indirimli fiyat listesi
BİM market 27 Şubat 2024 Salı aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte bir çok ürünü kapsayan indirimli fiyat listesi
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu