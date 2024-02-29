Kova burcu: 4-10 Mart haftası! Para size gelecek

Bu hafta Kovalar, paralarına dikkat etmeli, harcamalarını kontrol etmeli ve dolandırıcılara karşı uyanık olmalı. Uranüs karesi Mars'a da zarar verebilir. Bu sorunları sakince çözmeye çalışın.

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Kova burcu: 4-10 Mart haftası! Para size gelecek

Sevgili Kovalar, bu hafta şaşırtıcı geçişler olacak. Finansal konularda size güvenmiyorum. Bu hafta dikkatinizi dağıtacak ve çok fazla para harcayacaksınız.

Yatırımlarınızın ayrıntılarını incelemek sizi zorlayabilir. Para dağınık bir enerji olacak. Bu nedenle, bilmediğiniz yerlere para harcamayın. Para konusunda el sıkışmayın ve anlaşmalara girmeyin. Cüzdanınıza dikkat edin, çünkü dolandırıcılar, kapkaççılar ve unutanlar bunu yapabilir.

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Mars, hafta boyunca, özellikle 7 ile 10 arasında Uranüs karesi olacak. Çok aktifsiniz. Koşturmacalar, seyahatler, hareketler ve dinamik enerjiler var.

Ev içinde, evle ilgili konularda ve eşinizle ilişkinizde tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ev sahibiyle ilgili olabilir. Bu evi değiştirmek de sorun olabilir. Biraz gergin enerji var. Birkaç aydır devam eden bir konudur ve yeni bir şey değildir.

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