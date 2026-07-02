Komedyen Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı

Son dakika... "Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy süreciyle ilgili sözleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Deniz Göktaş, gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havaalanında gözaltına alındı.

"Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisiyle Türkiye'nin gündemine oturan Deniz Göktaş, gözaltına alındı.

Gösterisinde dile getirdiği Kur'an-ı Kerim ve vahiy süreciyle ilgili sözleri sonrası izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan Göktaş hakkında, “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

PASAPORT KONTROLÜ SIRASINDA GÖZALTI

Bir süredir yurtdışı seyahatinde olan Deniz Göktaş bugün Türkiye’ye döndü ve havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.Ayrıntılar geliyor...

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