Bakanlık onayıyla 3 ilimizde petrol çıkarma çalışmaları başlayor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da iki, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı kapsayan bir saha olmak üzere toplam 3 bölgede petrol arama ruhsatı verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni ruhsatlarla birlikte bölgede petrol arama çalışmalarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) petrol arama ruhsatlarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karar kapsamında Arar Petrol AŞ'nin yaptığı başvurular değerlendirilirken, şirkete üç ayrı bölgede petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

3 AYRI BÖLGEDE ARAMA YAPILACAK

MAPEG'in kararına göre Arar Petrol AŞ'ye Hatay'da iki ayrı saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan bir saha olmak üzere toplam üç bölgede petrol arama izni verildi. Böylece şirket, belirlenen sahalarda petrol arama faaliyetlerini yürütme hakkına sahip olacak.

RUHSATLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre verilen petrol arama ruhsatları 5 yıl süreyle geçerli olacak.Bu süre içerisinde şirketin ruhsatlandırılan sahalarda arama faaliyetlerini gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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GENİŞ ALANLARDA ARAMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLECEK

Karar kapsamında Hatay'da 25 bin 550 hektar ve 62 bin 336 hektar büyüklüğündeki iki ayrı saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık alanda petrol arama çalışmaları yapılacak.Toplamda 145 bin hektardan fazla alan petrol arama faaliyetlerine açılmış oldu.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, yeni petrol arama ruhsatlarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor.Verilen yeni ruhsatlarla birlikte bölgedeki petrol arama çalışmalarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

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