Kızılay personel alımı yapacak! KPSS şartı yok, lise mezunu personeller alınacak

2024 Haziran ayında Türk Kızılayı çeşitli alanlarda personel alımı yapacak. KPSS şartı olmadan, en az lise mezunu adaylar arasından Kızılay'ın çeşitli kuruluşlarına alınacak.

Kızılay, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde beş farklı alanda işçi alımı yapacak. Sağlık, yatırım, çadır ve tekstil, onarım ve merkezi birimler bu alanlardan bazılarıdır. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Gaziantep ve İzmir'de alımlar yapılacak.

KPSS Şartı Yok, Başvurular Online Yapılacak

Kızılay, işçi alırken KPSS şartı aramıyor. Sadece internet üzerinden başvuru yapılacak ve uygun adaylarla iletişime geçilecektir. Kariyer sitesi, alım yapılacak alanlara göre belirlenen başvuru şartlarına uygun adayları kabul eder.

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Adaylardan İstenilen Nitelikler

Genel olarak, adayların ilgili alanda yüksek öğrenimi tamamlamış olması, askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmesi, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması ve sağlık nedeniyle görev yapmaya engel bir durumun olmaması gerekir. Ayrıca, sonuç odaklı, yetkin ve problem çözme yeteneğine sahip adaylar tercih edilecektir.