Kış lastiği ne zaman zorunlu olacak? 2024 kış lastiği uygulaması

Kış lastiği için geri sayım başladı. 2024 yılında, zorunlu olduğu halde kış lastiği takmayan işletmelere 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025'te açıklanacak yeniden değerleme oranı, kış lastiği taktırmama cezasını değiştirecek.

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KIŞ LASTİKLERİ NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

1 Aralık'ta ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu başlayacak.

13 ve 14 inçlik jantlar 600 lira, 15 ve 16 inçlik jantlar 750 lira, 17 inçlik jantlar 850 lira, 18 inçlik jantlar 950 lira, 19 inçlik jantlar 1100 lira, 20 ve 21 inçlik jantlar 1250 lira.