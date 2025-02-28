Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Daltonlar suç örgütünün önemli ismi yakalandı!

Kırmızı Bültenle aradınan daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi ile zehir taciri Atakan Avcı, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

SİNAN MEMİ VE ATAKAN AVCI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını anlatırken şu ifadelere yer verdi;

''Ülkemiz adli makamlarınca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede KIRMIZI BÜLTEN ile “Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, Ülkemiz adli makamlarınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı.''

''ANKARA'YA GETİRİLDİLER''

Yerlikaya, açıklamasının devamında ''Sinan Memi Polonya’dan, Atakan AVCI ise Bulgaristan’dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlarımıza teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.'' dedi.

''TEK TEK YAKALAYIP ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ''

Emniyet güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, ''Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar. Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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