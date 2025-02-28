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28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur?

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28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur?
28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? İşte, o cevaplar...
28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 1 18

28 Şubat İlk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? İşte, o cevaplar...

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 2 28

Ramazan ayı, İslam dünyasında sadece oruç tutmakla sınırlı bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda manevi arınmanın, sabrın ve birlikteliğin en çok hissedildiği aydır. Bu özel ayda, her akşam teravih namazı kılınarak, geceyi ibadetle geçirme fırsatı sunar.

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 3 38

Teravih namazı, Ramazan ayının her akşamında yatsı namazının ardından kılınan bir nafile namazdır. İlk oruç tutulacak günün gecesinde teravih namazı kılınmaya başlanır. Bu yıl, 2025 Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak, ancak 28 Şubat 2025 tarihinde ilk teravih namazı kılınacaktır. Yani, bu akşam teravih namazı kılınacak. Ramazan'ın gelişini, İslam alemi büyük bir coşku ve huzur içerisinde karşılayacak.

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 4 48

Teravih Namazı Yatsı Namazından Sonra Kılınır
Teravih namazı, yatsı namazı sonrasında kılınır. Yatsı namazı için belirlenen vakit, yerel saate göre değişiklik gösterebilir. Yatsı namazının ardından camilerde veya evde bireysel olarak teravih namazı kılınabilir. Birçok cami, teravih namazını cemaatle kılmayı tercih eder, böylece topluca ibadet etme fırsatı ortaya çıkar.

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 5 58

Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur?
Teravih namazı, 20 rekat olarak kılınır. Ancak bazı bölgelerde, camilerde 8 rekat teravih de kılınmaktadır. İslam geleneğine göre, teravih namazı daha uzun ibadetlere yönlendiren bir nafile namazdır ve her akşam boyunca kılınır. Teravih namazı, genellikle kısa süreli olmakla birlikte, 20 rekatın tamamlanması yaklaşık olarak 1 saat kadar sürebilir. Ancak cemaatin yoğunluğuna göre bu süre değişebilir. Yavaş bir şekilde kılınması ve dua edilmesi, teravih namazının daha anlamlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 6 68

Teravih Namazının Önemi
Ramazan ayı, sadece oruç tutmanın değil, aynı zamanda imanı pekiştirmenin ve Allah'a yakınlaşmanın da bir zamanıdır. Teravih namazı, bu manevi yolculuğun önemli bir parçasıdır. İmamlar, teravih namazında uzun sureler okuyarak, cemaatin bu ibadeti daha bilinçli ve huzurlu bir şekilde yapmasına yardımcı olurlar. Ayrıca teravih namazı, aynı zamanda bireysel dua etme ve Allah’a yakarma fırsatı verir. Müslümanlar, bu namazda Allah’tan rahmet, bağışlanma ve kurtuluş dilerler. Ramazan ayında kılınan her bir teravih namazı, kalpleri arındırır ve ruhları huzura kavuşturur.

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 7 78

Teravih Namazı ve Sosyal Dayanışma
Teravih namazı, sadece bireysel ibadetle sınırlı kalmaz. Müslümanlar, camilerde toplanarak birbirleriyle sosyal bağlarını güçlendirir ve beraber ibadet etme fırsatı bulurlar. Ramazan ayı, insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunun yoğunlaştığı bir zamandır. Bu dönemde, Müslümanlar teravih namazı gibi topluca kılınan ibadetlerde bir araya gelerek hem ibadetlerini yerine getirirler hem de manevi açıdan birbirlerine destek olurlar.

28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur? 8 88

Ramazan’a Hoş Geldin!
Bu akşam kılınacak olan ilk teravih namazı, Müslümanlar için Ramazan’ın başlangıcını müjdeleyen önemli bir andır. 28 Şubat 2025 akşamı, yatsı namazı sonrası başlayacak olan teravih namazı, Ramazan’ın tüm manevi atmosferine ilk adımı atmamıza vesile olacak. Hep birlikte dua etmek, oruç tutmak ve teravih namazını kılmak, Ramazan’ın ruhunu yaşamak adına önemli fırsatlar sunar. Hayırlı Ramazanlar!

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