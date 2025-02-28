28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur?

Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur?

Teravih namazı, 20 rekat olarak kılınır. Ancak bazı bölgelerde, camilerde 8 rekat teravih de kılınmaktadır. İslam geleneğine göre, teravih namazı daha uzun ibadetlere yönlendiren bir nafile namazdır ve her akşam boyunca kılınır. Teravih namazı, genellikle kısa süreli olmakla birlikte, 20 rekatın tamamlanması yaklaşık olarak 1 saat kadar sürebilir. Ancak cemaatin yoğunluğuna göre bu süre değişebilir. Yavaş bir şekilde kılınması ve dua edilmesi, teravih namazının daha anlamlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.