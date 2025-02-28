28 Şubat ilk Teravih namazı bu akşam başlıyor: Teravih Namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattan Oluşur?

Teravih Namazının Önemi
Ramazan ayı, sadece oruç tutmanın değil, aynı zamanda imanı pekiştirmenin ve Allah'a yakınlaşmanın da bir zamanıdır. Teravih namazı, bu manevi yolculuğun önemli bir parçasıdır. İmamlar, teravih namazında uzun sureler okuyarak, cemaatin bu ibadeti daha bilinçli ve huzurlu bir şekilde yapmasına yardımcı olurlar. Ayrıca teravih namazı, aynı zamanda bireysel dua etme ve Allah’a yakarma fırsatı verir. Müslümanlar, bu namazda Allah’tan rahmet, bağışlanma ve kurtuluş dilerler. Ramazan ayında kılınan her bir teravih namazı, kalpleri arındırır ve ruhları huzura kavuşturur.