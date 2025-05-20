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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 4 kaçak, Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 suçlunun Gürcistan’da yakalandığını ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 4 kaçak, Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler
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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 4 kaçak, Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 suçlunun Gürcistan’da yakalandığını ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Yerlikaya, durumu “Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar!” ifadeleriyle duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 4 kişinin Gürcistan’da yakalandığını ifade ederek “Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.” ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 4 kaçak, Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler

“ÜLKEMİZE İADELERİ SAĞLANDI”

Yerlikaya, açıklamasında “Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs, ”Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs, “Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs, ”Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.” sözlerini sarf etti.

“TEK TEK YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ”

“Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar” ifadelerini kullanan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı’na ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Yerlikaya, ayrıca Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik etti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 4 kaçak, Gürcistan’da yakalandı: Türkiye’ye iade edildiler

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