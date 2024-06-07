Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ yeni kampanyayı duyurdu

Ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ müjdeli bir haber verdi. TOKİ tarafından sunulan evler, %25 peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleriyle her bütçeye uygun fiyatlarla dikkat çekiyor.

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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ yeni kampanyayı duyurdu

TOKİ, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yürüttüğü 2. Etap 428 Konut Projesi kapsamında 113 konutu kura yoluyla satışa sunmaktadır. Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunan bu proje, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor.

Konut Sayısı: 113 Satışa Sunulan Konutlar ve Başvuru Bilgileri: Kura ile Satış Başvuru Tarihleri: 3 Haziran 2024 - 14 Haziran 2024 (E-Devlet başvuruları 13 Haziran 2024'te sona erecektir) Başvuru Bedeli: 2.000 TL Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi'ne başvurulması gereken konut tipi: 2+1 ve 3+1

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Sözleşme ve Kura Detayları: Kura Tarihi

26 Haziran 2024 tarihinde Sözleşmenin imzalanacağı banka şubesi:

TC Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ankara Beypazarı Şubesi Asil Hak Sahipleri Sözleşmesinin İmzalanma Tarihi:

Yedek Hak Sahipleri Sözleşmeleri 01-05 Temmuz 2024'te imzalanacaktır.

09.12.2019 - 12 Temmuz 2024 (Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamlamasından sonra kalan konutlar için)

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