FETÖ terör örgütüne ağır darbe! 17 ilde 39 kişi yakalandı

FETÖ ile ilgili 17 ilde yürütülen "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta "Kıskaç-27" operasyonu yapıldı.

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Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydının bulunduğu şüphelilerin, örgütün iddia edilen 'askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi. İşler nedeniyle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."