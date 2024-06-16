B sınıfı ehliyeti olan işe girecek! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alıyor

Atabağı Belediyesi, KPSS'den en az 65 puan alan ve B sınıfı sürücü belgesine sahip ön lisans mezunları için iş ilanı yayınladı. Başvuru koşulları ve ayrıntılar haberimizde.

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B sınıfı ehliyeti olan işe girecek! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alıyor

Atabağı Belediyesi, Siirt ilinde hizmet veren ve 9. dereceli kadroda 1 kişilik Tekniker alımı yapacak. Bu alıma hem kadın hem de erkek adaylar başvurabilir. Sadece belirli ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Başvuru Şartları

Genel şartlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun olmalıdır. Özel şartlar ise:

Eğitim: Ön lisans düzeyinde inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi programlarından mezun olmak.

Sürücü Belgesi: En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS: 2022 KPSS'de ön lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Disiplin: Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular şahsen veya e-posta ile yapılacaktır. Başvuru tarihleri 22-26 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.

Şahsen Başvuru Adresi: Atabağı Mahallesi Şeyh Bilal Cad. No:13 Baykan / Siirt adresindeki Atabağı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü.

E-Posta İle Başvuru Adresi: [email protected]

Başvuruların şahsen veya e-posta yoluyla yapılması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurularda tüm belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde gönderilmesi önemlidir. Başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puanı, mezuniyet durumu ve diğer şartlar dikkate alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:

Diploma veya mezuniyet belgesi

KPSS sonuç belgesi

Sürücü belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Atabağı Belediyesi, memur alımı için yapılacak başvuruların titizlikle inceleneceğini ve tüm şartları taşıyan adayların değerlendirmeye alınacağını belirtmiştir.

Başvuruların ardından adayların değerlendirilmesi sonucunda seçilen adaylar, Atabağı Belediyesi'nde memur olarak istihdam edilecektir. İlgilenen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yaparak bu fırsattan yararlanabilirler. Detaylı bilgi için Atabağı Belediyesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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