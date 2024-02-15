Kimlik numaranıza göre para alabilirsiniz! Bakanlık hesaplara para yatıracak

Tarımsal destekleme fonlarının hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildiren Bakan İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjde verdi. Çiftçilere yardım için para gönderildiği bildirildi.

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Kimlik numaranıza göre para alabilirsiniz! Bakanlık hesaplara para yatıracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün 2 milyon 492 milyon 767 bin TL tutarında tarımsal destek parasını çiftçilerin hesaplarına aktaracağız" dedi ve bu tutarın başlangıç olacağını vurguladı. çiftçilere sağlanan destek.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçilere tarımsal destekleme fonlarının ödenmesi konusunda müjde verdi. "Hesaplara Yatırılan Paralar" başlıklı açıklamada, çiftçilere verilen yardımın tamamının hesaplarına zamanında aktarıldığı belirtildi. Bakan Yumaklı, çiftçilere yönelik destek fonlarının bugünden itibaren hesaplarına aktarıldığını belirtti. Çiftçi memnuniyeti ve sübvansiyon ödemelerine ilişkin ayrıntılar, açıklamada özellikle vurgulandı.

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