Son dakika! YouTube yayınında kullandığı ifadeler olay yarattı: Gazeteci ve yazar Enver Aysever'e tutuklama kararı!

YouTube yayınında kullandığı ifadeler tepki toplamıştı: O, ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Aysever, için tutuklama kararı çıktı.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı. Aysever ile Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görüşen avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu savundu. Aysever, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan avukat, yayının sosyal medyada başı ve sonu kırpılarak servis edildiğini, bu yolla bir "algı" oluşturulduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"KIRPILMIŞ VİDEOYLA ALGI YAPILDI"

"Merhaba, herkese iyi geceler. Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında, maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada, maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda. Herkese selamı var, hepinizi öpüyor. Saygılar sunuyorum."

MAHKEMEYE SEVK EDİLEN ENVER AYSEVER TUTUKLANDI

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever için tutuklama kararı çıktı.

HASAN İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ SONRASI TÜM SAĞCILARI HEDEF ALDI

Aysever, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajdaki, "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım." sözlerine eleştiri getirmişti.

Hasan İmamoğlu'nun sözlerini tüm sağcıları hedef alacak şekilde yorumlayan Aysever, "Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin, sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur, vicdanı yoktur, din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman, binde bir bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur, vicdanlı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayata oradan bakar. Solcu olmak, solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olalım, ister milliyetçi olalım, kendinizi milliyetçi zannedin... hayır solcu olduğunuz zaman ancak paraya, pula itimat etmezsiniz." demişti.

