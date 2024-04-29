Kenarda altını olanlar bunu bilmiyorsunuz! 2025 yılı için öyle bir tahmin geldi ki

Altın fiyatları, artan jeopolitik risklerin ve yatırımcıların güvenli limanlara olan talebinin bir sonucu olarak 2024 yılında rekor seviyelere ulaşacak. Küresel ekonomideki toparlanma ve faizlerin yükselişi nedeniyle altın fiyatı 2025'te bir miktar düşebilir.

Altına gelişen ülkelerden talep artacaktır. Özellikle enflasyonla mücadele eden ülkeler, altın rezervlerini artırmak için daha fazla altın satın alacak. Yine de jeopolitik riskler altın fiyatlarını yükseltiyor. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki gerginlikler ve diğer jeopolitik tehlikelerin bir sonucu olarak altına yönelecektir. 2023'ten itibaren emtia fiyatları sabit kalacak.

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Dünya Bankası Emtia Fiyat Endeksi son iki yılda önemli bir değişiklik göstermedi, ancak 2025'te altının kaç TL olacağını açıkladılar. 2024'te emtia fiyatları düşebilir. Jeopolitik gerilim ve küresel ekonomik toparlanma, emtia fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Petrol fiyatları 2024'te 84 dolara düşebilir ve 2025'te 79 dolara düşebilir.

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2024 yılında Brent ham petrolünün varil fiyatı 84 dolar, 2025 yılında ise 79 dolar olması bekleniyor. Orta Doğu'da meydana gelen savaşlar petrol fiyatlarını yükseltebilir. Orta Doğu'da artan çatışmalar petrol arzında aksamalara neden olabilir ve bu da petrol fiyatlarının önemli ölçüde artmasına yol açabilir. Altın, 2024 yılında enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkacak.

Yatırımcılar, yüksek küresel enflasyon nedeniyle altına güvenebilir. Faiz artırımlarında merkez bankaları çok dikkatli davranmalıdır. Merkez bankaları faiz artırırken fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmalı.