Kayseri’de sular durulmuyor! Halk meydana indi, 10 polis yaralandı

Yabancı uyruklu bir kişinin Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan bir grup insan, yabancılara ait araçları ateşe verdi.

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Kayseri’de sular durulmuyor! Halk meydana indi, 10 polis yaralandı

Danişmentgazi Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ederken gözaltına alındı. Olayın ardından bir grup insan toplandı ve kişiyi almak için taşkınlık yaptı.

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Özel harekat polisleri şüpheliyi ele geçirdikten sonra emniyete götürdü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık bir grup insanla karşılaştı. Yabancılara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. Şehirde, TOMA araçları ve itfaiye ekipleri yangınlara müdahalelerini sürdürüyor. Bu arada, olaylarda yaralanan on polis memuru hastanelerde tedavi altına alındı.

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