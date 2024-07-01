Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı

Emekli promosyonunda yeni süreç başlıyor. Emeklilerin promosyonuna başvuracakları bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uzmanlar uyarıyor.

Banka promosyonlarında emekliler için yeni gelişmeler geliyor! Bankaların sunduğu promosyonlar da temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar öncesinde gözden geçiriliyor. Emeklilerin promosyona başvuracakları bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uzmanlar uyarıyor.

Banka seçenekleri, yıllık gelirleri ve emekli aylıklarına göre değişen promosyon tutarlarını çeşitlendirir. 11 bankanın emekli promosyon kampanyaları aşağıdaki gibidir.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Garanti BBVA, emeklilere 10.000 TL'ye kadar 6.250 TL ve 15.000 TL'ye kadar 12.500 TL nakit promosyon sağlar.

Ziraat Bankası: SGK emekli maaşı alanlara 12.000 TL promosyon imkanı sunuyor.

Halkbank, 20.000 TL üzeri maaş alanlara promosyon ödemesi olarak 12.000 TL veriyor.

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ING: 18.000 TL nakit promosyonu ve ek ödüller.

Denizbank, 20.000 TL'den fazla maaş alan kişilere 12.000 TL'lik bir promosyon sunar.

Fibabanka, 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 5.000 TL ve 20.000 TL'ye kadar olan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi veriyor.

İş Bankası: 15.000 TL'ye kadar olan emeklilere promosyon için 12.000 TL nakit ödülü sunuyor.

QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek indirimlerle 16.200 TL'ye varan ödüller sunar.

Türkiye Finans: 20.000 TL üzeri maaş alan kişilere 12.000 TL nakit promosyon ve ek ödüller sunuyor.

Vakıfbank, 20.000 TL üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Akbank, 15.000 TL'ye kadar olan emeklilere 17.500 TL promosyon sunuyor.

Başvuru şartları ve prosedürü: Bankalar, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca ilgili bankadan almaya söz vermelerini ister. Her banka farklı ödeme koşulları ve miktarları belirler.

Temmuz zammı sonrası bankaların promosyonlarda yapacakları değişiklikleri izlemek çok önemlidir. Çalışanlar, bu süreçte en iyi seçeneği belirlemek için banka duyurularını ve güncel haberleri takip etmelidir.