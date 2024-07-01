Bedelli askerliğe zam geliyor! Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti, 2023 yılının ikinci yarısında 122.351,04 TL'ye yükseldikten sonra Ocak 2024'te memur maaş katsayısı artışıyla 182.608 TL'ye yükseldi. Temmuz 2024'te beklenen yeni zamlarla birlikte, bu artışlar yetersiz kalabilir. Uzmanlar, %30 civarında bir zammın olasılığını tahmin ediyor.

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Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Uzmanlar, bedelli askerlik ücretine yapılacak %30'luk zamın 182 bin TL üzerine yaklaşık 53 bin TL ekleyeceğini tahmin ediyor. Bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlar, bu durumla yakından ilgileniyor.

Bedelli askerlik için başvurmak isteyenler için son tarih 28 Haziran 2024'tür. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayanlar, mevcut ücretleri ödeyecekler. Bununla birlikte, bu tarihten sonraki başvurular, beklenen yeni zamlı tarifelere göre değerlendirilecek.

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Bedelli askerlik ücretlerindeki net değişiklikler, hükümetten temmuz ayının başlarında yapılacak açıklamalarla netleşecek. Bu süreçte, en son gelişmeleri takip etmek çok önemlidir. Her aşamada, haber sitemiz sizlere en güncel bilgileri sağlayacaktır.