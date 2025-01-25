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Kartalkaya’daki yangın felaketinde flaş gelişme! Tutuklamalar artıyor!

Kartalkaya’daki yangın felaketinde flaş gelişme: Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

Kartalkaya’daki yangın felaketinde flaş gelişme! Tutuklamalar artıyor!
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Kartalkaya’daki yangın felaketinde flaş gelişme: Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Kartalkaya’daki yangın felaketinde flaş gelişme! Tutuklamalar artıyor!

7 ZANLI DAHA TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Kartalkaya’daki yangın felaketinde flaş gelişme! Tutuklamalar artıyor!

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

Kartalkaya'daki yangın nedeniyle tutuklu sayısı arttı.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4’ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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