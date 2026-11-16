Gülistan Doku cinayetinde yeni ifade dikkat çekti: Aileye sakın haber vermeyin!

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklanan polislerden İsmail Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasını yürüten üç polisten biri olan İsmail Erzan ifadesinde sürecin valilik koordinesinde yürütüleceğinin kendilerine iletildiğini, aileye bilgi verilmediğini iddia etti.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Altı yıl sonra tekrar açılan soruşturmada toplam 38 kişi tutuklanmıştı. O isimler arasında, dönemin valisi Tuncay Sonel, cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel ve onun yakın arkadaşı Umut Altaş bulunuyor.

Ayrıca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan bazı emniyet mensupları da var. Onlardan biri, polis memuru İsmail Erzan. Erzan ifadesinde, herhangi bir delil karartma ya da veri silme gibi bir suça karışmadığını öne sürdü.

"HİÇBİR ŞEKİLDE AİLEYE HABER VERMEYİN"

İsmail Erzan, soruşturma süresince kendisine anormal gelen iki konu olduğunu anlattı. İlki, suyun altından çıkan malzemelerle ilgili Gülistan'ın ailesine bilgi verilmemesiydi.

Tutuklu polis, "Bize, süreci valilik koordine ediyor. Siz hiçbir şekilde aileye bu konuda bilgi vermeyin denildi." ifadesini kullandı. Erzan bu talimatı kimin verdiğini hatırlamadığını iddia etti.

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İkinci konu ise Gülistan Doku'nun Sarısaltuk Köprüsü üzerinde araç kamerasına yansıyan görüntüsüydü. Bu görüntüyü 1-2 gün içinde savcılığa ilettiklerini söyleyen Erzan, o karenin hemen medyaya düşmesini de "anormal" olarak nitelendirdi.

Gülistan Doku'nun köprüde görüldüğü dakikalarda, eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşinin de araçlarıyla oradan geçtiği öne sürülmüştü. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi, valinin eşini aramıştı. Zanlıların, Gülistan'ı viyadükten alıp olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği iddia ediliyor.

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