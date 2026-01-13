Adliyede savcı dehşet saçtı: Kadın hakimi, ikinci kurşundan hükümlü çaycı kurtardı!

İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın silahlı saldırıda bulunduğu, kadın hakimi ikinci kurşundan hükümlü bir mahkumun kurtardığı ortaya çıktı...

İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, takıntılı olduğu iddia edilen 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı silahla vurdu. Olay sırasında odada bulunan ve hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ'ın, ikinci kez ateş edilmesini engelleyerek müdahale ettiği belirtildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, Hakim Aslı Kahraman'ı odada oturdukları sırada silahla vurup yaraladı.

KASIĞINDAN VURDU

Olay, 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüpheli savcı, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı.

"TAKINTI" İDDİASI

Saldırganın, hakime takıntılı olduğu ve daha önce Anadolu Adliyesi'nde birlikte görev yaptıkları, kadın hakimin bu yüzden Bölge Adliye mahkemesine geçtiği iddia edildi.

