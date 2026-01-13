CHP kurultay davasında önemli gelişme!
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın, ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 23 Şubat'a ertelendi.
