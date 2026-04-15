Kahramanmaraş'taki okul saldırısında son dakika: Saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında son dakika gelişmesi: Saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında!

Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen ve 1 öğretmen ile 3 öğrenciyi öldüren saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği ve iki sınıfta ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün ise öğrenci olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

