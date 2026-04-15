Meterolojiden 3 bölgeye sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Haftasonu hava nasıl, Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Orta Karadeniz, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, gece batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıkları 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.