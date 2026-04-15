Okul saldırısında son dakika: 3 Bakan yola çıktı, Kahramanmaraş'a gidiyor

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatılırken üç Bakanın da Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi...

Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında özel harekat polislerinin de olay yerine sevk edildiği öğrenildi. İlk görüntülerde yaralıların sedyelerle ambulanslara taşındığı görüldü.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Kahramanmaraş’a intikal ettiği öğrenildi.

"SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILDI": YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın derhal başlatıldığını duyurdu. Gürlek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek açıklamasında, başsavcı ve görevlendirilen savcıların olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü ifade ederek, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için yayın yasağı kararı alındığını ve basın kuruluşlarının bu sürece hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. Soruşturmaya dair gelişmelerin yetkili makamlarca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

8 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

"YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Memişoğlu, "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BİR GÜN ÖNCE SİVEREK'TE DEHŞET: "BİLANÇO AĞIR OLMUŞTU"

Öte yandan, dün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan benzer bir saldırıda da bilanço ağır olmuştu. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan olayın ardından intihar etmişti.

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. Yaralılardan 7’sinin taburcu edildiği, 3’ünün durumunun ağır olduğu ve 9 kişinin tedavisinin hastanelerde sürdüğü belirtilmişti.

