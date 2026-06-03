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Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Bir zamanların usta gazetecisi Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti!
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Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Bir zamanların usta gazetecisi Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birkaç gün önce Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanan Muhtar, ilçedeki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti!

NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ

Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisi hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürüyordu. Muhtar, bugün hayatını kaybetti.

2024 YILINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim sonra taburcu edilmişti.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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