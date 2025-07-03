Kaçkar Dağları'ndan acı haber: Düşen özel jetin pilotu hayatını kaybetti!

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşıldığını bildirerek ilk bilgiye göre pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını açıkladı.



Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına saat 06.24 itibarıyla ulaşıldığını söyledi.

Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde 18.00 civarında 112'ye yapılan ihbar üzerine, Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

"Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma JAK Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar." ifadesini kullanan Baydaş, şunları kaydetti:

"O ekiplerimizi gece 12 civarlarında yola çıkarmıştık, 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Bu arkadaşlarımız 06.24 itibarıyla ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar, enkazın olduğu bölgedeler. 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi gördük, sağlığı yerinde görünüyor, onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler, şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde."

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Vali Baydaş, arama kurtarma ekibinin hem yaralı yolcuyu hem de oradaki bütün ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek için çalışacağını vurgulayarak, "Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar." dedi.

İHBARDAN 12 SAAT SONRA ENKAZA ULAŞILDI

Sahada görev alan ekiplere teşekkür eden Baydaş, şöyle devam etti:

"Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar, biz de buradayız, inşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar."

Baydaş, enkaza kaç saatte ulaşıldığı sorusu üzerine, "Eğer ihbarın verildiği saati baz alırsak 12 saat. İhbarın verildiği saat yaklaşık altı buçuk civarıydı, 06.24'te de ulaşmış olduk." diye konuştu.

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