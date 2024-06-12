Kabız olanlar artık rahat edeceksiniz! Sadece yoğurda ekleyip yiyin

Modern yaşamda sıklıkla karşılaşılan sindirim sorunlarından biri kabızlıktır. Günlük yaşam kalitesini azaltan bu sorunla başa çıkmak için doğal bir yol buldu.Bu madde, yoğurda eklendiğinde bağırsak hareketini artırarak kabızlığı hemen önleyebilir.

YAYINLAMA
Google News
Kabız olanlar artık rahat edeceksiniz! Sadece yoğurda ekleyip yiyin

Kabızlık için doğal bir çözüm: Yoğurt ve ek malzemeler Probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Yine de yoğurda bazı doğal malzemeleri ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Yoğurdu içine ekleyerek kabızlığı anında ortadan kaldırabileceğiniz bu formül:

Çörek Otu: Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle çörek otu sindirim sistemini iyileştirir. Lif içeriği bağırsak hareketlerini artırır ve kabızlığı azaltır. Çörek otundaki timokinon maddesi, bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam gelecek?2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam gelecek?

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kartlara sınırlama mı geliyor?Kredi kartı kullananlar dikkat! Kartlara sınırlama mı geliyor?

Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarıKurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları

Zeytinyağı: Zeytinyağı, sağlıklı yağlar arasında yer alır ve sindirimi kolaylaştırır. İçeriğinde bulunan oleik asit, bağırsakların kayganlığını artırır ve böylece dışkı daha kolay geçer.

Bir tatlı kaşığı çörek otunu ve bir tatlı kaşığı zeytinyağını bir kâse yoğurda karıştırın. Kabızlık sorununu hafifletmek için bu karışımı düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Bu formül, herkesi bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Yan etkilerden kaçınmak için bu doğal yöntemi denemeden önce bir uzmana danışın.

Birçok insanın yaşam kalitesini düşüren yaygın bir sorun kabızlıktır. Kabızlık sorununu doğal olarak çözmek için çörek otu, zeytinyağı ve yoğurt karışımı kullanın. Bu, sağlıklı ve başarılı bir çözüm sağlar.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Randevu sistemi değişiyor! “Onaylı randevu” sistemi geliyor
Randevu sistemi değişiyor! “Onaylı randevu” sistemi geliyor
Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur
Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur
Aman dikkat! Bu ekmeğin zehirden farkı yok bağırsak tıkıyor!
Aman dikkat! Bu ekmeğin zehirden farkı yok bağırsak tıkıyor!
Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak
Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak
Son Haberler
2024 Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104510417
2024 Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104510417
2024 Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204890076
2024 Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204890076
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111830469
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111830469
2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410344
2024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205410344
Sıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilir
Sıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilir
Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız
Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Gamze Özçelik hakkında yapılan çirkin paylaşımlara Haluk Levent'ten çok sert tepki! 'Merve! Yapmamalısın'!
Gamze Özçelik hakkında yapılan çirkin paylaşımlara Haluk Levent'ten çok sert tepki! 'Merve! Yapmamalısın'!
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı