KAAN gelene kadar Devrede! Almanya ile anlaşma tamam yeni savaş uçakları geliyor

Almanya’nın, Türkiye’nin, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına engeli kaldırmasının ardından görüşmeler devam ediyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’dan oluşan konsorsiyuma ait olan Eurofihter için bu ülkelerden gelen teknik heyetin görüşmelerinin üç hafta sürmesi bekleniyor. Görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı başta olmak üzere birçok teknik ayrıntı konuşulacak.

KAAN GELENE KADAR EUROFİGHTER DEVREDE

Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Eurofighter Typhoon T4 savaş uçağının, CAPTOR-E MK2 AESA radar, PIRATE IRST sistemi, PRAETORIAN elektronik destek sistemi, SKY SHIELD elektronik taarruz sistemi, SNIPER hedefleme podu, METEOR A2A füzesi gibi sistem ve mühimmatları ile birlikte satın alınması durumunda Fransız savaş uçağı RAFALE F4’ten ve F-16 B70’ten çok çok daha etkili olacağını söyledi. Teknik görüşmelerin ardından Almanya’nın da satışa nihai onay vermesi hâlinde Türkiye ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında uçak sayı 40’a tamamlanacak.

Millî Muharip Uçak KAAN’ın seri üretime 2030 yılında geçmesi bekleniyor.

ERDOĞAN KARAKUŞ: TAKVİYE GEREKİYOR

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan haberine göre, Eurofighter Typhoon görüşmelerini değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da Türkiye’nin kendi uçağını üretmedeki kararlılığına vurgu yaptı. Karakuş, şunları kaydetti:

“300 tane KAAN’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi 2045 yılını bulur. Bu sebeple Hava Kuvvetlerine bu konuda ara destek gerekiyor. Özellikle Yunanistan ile son zamanlarda ilişkilerin iyi olduğu belirtiliyor ama neden bu kadar uçak alıyor. 24 tane RAFALE’yi tamamladı. 83 tane F-16’sını Blok 70’e çevirecek. Bir de üstüne F-35’leri alıyor. Neden bu kadar yığınak yapılıyor? İlişkiler iyi ancak ‘Türkiye için almıyoruz’ söylemi inandırıcı değil. Türkiye ile ABD arasında F-16 tedarikinde bir sıkıntı yok ancak bu uçakların gelmesi 3 yılı bulacak. Bu nedenle Blok 70’ler gelene kadar Türkiye’nin takviye yapması gerekiyor. Türkiye’de 300 tane F-16 üretildiğini, yedek parça ve bilgi sistemleri üretimi konusunda destek verilebileceğini ifade eden Karakuş “Bizim kısa zamanda 20 uçağı almamız durumunda pilotların ve diğer personelin eğitimi bir sene sürer ve filo harbe hazır hâle gelir. 40 uçaklık bir ortam iki yılda tamamlanır. O zamana kadar da F-16’lar gelmiş olur. Burada önemli olan pilot ve bakımcı eğitimidir. Pilotları iyi eğittiğiniz zaman fark atar. Hava kuvvetlerini güçlendirdiğinizde Orta Doğu’da bize çatacak, savaşı göze alacak kimse olmaz, herkes korkar. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetlerini koruduğu müddetçe bu bölgede sorun yaşamayız. Yıllardır terörle mücadele ediyoruz, sivillere hiç zarar vermedik, pilotlarımız attığını nokta atışı ile vurur.”

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EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak)

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15