Şaşırtıcı bir hareketle, Başkan Joe Biden Coinbase Commerce aracılığıyla kripto bağışlarını kabul etme olasılığını araştırıyor. Bu, kripto topluluğunun çeşitli köşelerinden bir eleştiri dalgasına yol açtı. Dahası, endüstri paydaşları kripto topluluğunu Biden'ın kampanyasını desteklemekten kaçınmaya çağırdı.

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KRİPTO TOPLULUĞU JOE BİDEN'I ELE ALIYOR

Bitcoin'e verdiği destekle tanınan ticari bir davacı olan Joe Carlasare, Biden hükümetinin duruşunda bir çelişki olarak gördü. Carlasare,

Joe Biden’ın Bitcoin ve kripto çıkışı: Bağış kabulü tepki çekiyor

“Biden'ın SEC'i, bir takas olarak var olma hakkına sahip olmadığını savunarak federal mahkemede @coinbase'e dava açıyor. Aynı zamanda, Biden kampanyası Coinbase aracılığıyla kripto bağışlarını kabul etmeye hazırlanıyor,”

Dahası, bir kripto analitik firması olan Messari'nin CEO'su Ryan Selkis, dehşetini güçlü bir şekilde şunu dile getirdi;

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“Bu kampanyaya kripto kullanarak bağış yapan hiç kimseye bir taviz veya politika tersine çevrilmesinden önce asla bakamayacağım. Tam bir korkaklık, ihanet ve olumsuz bir öz değer gösterme eylemi olurdu.”

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KRİPTO BAĞIŞLARINI KABUL ETME RAPORLARI

Biden kampanyasına yakın kaynaklar, kampanyanın kripto endüstrisi oyuncularıyla Coinbase Commerce aracılığıyla kripto bağışlarını kabul etme konusunda görüşmelerde olduğunu ortaya koydu. Bu hizmet, satıcıların düzinelerce kripto para birimini kabul etmesini sağlar.

Dahası, varsayılan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın dijital para birimi katkıları kampanyası tarafından zaten kullanılıyor.

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