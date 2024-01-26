İstanbulluların yağmur altında tramvay çilesi! Vatandaşlardan tepki yağdı

İstanbul'da Güngören tramvay hattındaki zamansız bakım çalışması vatandaşları mağdur etti. Buda yetmezmiş gibi gelen otobüs şoförünün güzergahı bilmeyince ters yöne girdi. Vatandaşların yolu tarif etmesiyle otobüs şoförü doğru güzergahtan yoluna devam etti.

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İstanbulluların yağmur altında tramvay çilesi! Vatandaşlardan tepki yağdı

İstanbul'da Güngören tramvay hattındaki çalışma nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Yağmur altında otobüs bekleyen vatandaşlar isyan etti. Ters yöne giren otobüs şoförüne güzergahı yolcular tarif etti.

Güngören tramvay hattındaki çalışma nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaydaki yolcular, Güngören hattındaki çalışmalar nedeniyle yolcular Merter durağında indirildi.

Güngören tarafına devam etmek isteyen yolcular yağmur altında otobüs bekledi. Otobüslerin geç gelmesi sebebiyle vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Gelen otobüs şoförünün güzergahı bilmeyince ters yöne girdi. Vatandaşların yolu tarif etmesiyle otobüs şoförü doğru güzergahtan yoluna devam etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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