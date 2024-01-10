İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!

İstanbul'da faaliyet gösteren taksicilere UKOME yaptığı toplantıda açıklanan yüzde 28,09 oranında zam alan ticari taksilere taksimetre tarifeleri değiştirerek güncellemeye başladı.

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İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!

İstanbul'da faaliyet gösteren taksicilere UKOME toplantısı sonrası verilen yüzde 28,09 oranında zam alan ticari taksilere taksimetre tarifeleri güncellemeye başladı.

Pazartesi günü UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18, taksi, minibüs, okul servislerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldı. Ticari taksiler için taksimetre tarifelerine yapılan zam oranını güncellemek isteyenler Bağcılarda bulunan merkezlere geldi. Ortalama 5 ila 10 dakika arasında taksimetreler güncelleme işlemleri sürüyor. Bir taksimetre güncelleme fiyatı ise 2 bin 800 ila 3 bin 200 arasında değişiklik gösteriyor. Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira olarak güncellendi. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira olarak zamlar yansıdı.

İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!

“12 OCAK TARİHİNDEN SONRA ZAMLI TARİFE”

Taksimetre güncelleme merkezinde çalışan Evren Keskin, “Taksilere yapılan zam ayarları dün akşam başladı. Taksimetre güncelleme ücretimiz 2950 Türk Lirası’dır. 13 ocak tarihine kadar zam güncelleme işlemleri devam edecek. Yeni zamlı tarifede sarı taksiler için açılış ücreti 24 TL, diğerleri için ise 30 kusur liradır. 3 çeşit fiyat tarifesi ayarı yapıyoruz sarı, sarı siyah ve siyah olan ticari taksilere. Bir taksicinin ortalama 5 dakika içerisinde işlemleri bitiyor. 12 Ocak tarihinden sonra zamlı tarife otomatik olarak başlamış olacaktır. Eski ücretlendirmede insi bindi fiyatı 90 TL, zamlı tarifede ise bu 120 TL’ye çıkıyor” dedi.

İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!

“BEN BU ZAMMI İSTEMİYORUM”

Taksicilik yapan Hüseyin durmuş, “Şu anda işlerim çok bozuk, daha da bozulacak. Bu sıkıntıları çekmeye alışkınız. Başkalarını bilmiyorum ama ben bu zammı istemiyorum. Bu zam yazın uygulansaydı daha iyi olurdu. İşlerimiz zaten zor ilerliyor yazın yapılmasını isterdim” dedi.

İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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