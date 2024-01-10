Vergisiz telefon almak isterken hayatının şokunu yaşadı

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, Bursa'da ikamet eden Mehmet Ergun Ö. (61) ve onun üniversite öğrencisi torunu Zeynep Ö. (21), devlet katkısı dışında kalan ücreti kendisinin ödeyerek torunu Zeynep Ö.'ye (21) cep telefonu hediye etmek istediğini belirtti. Zeynep Ö., 9 bin 500 TL değerinde bir cep telefonu aldı ve vergi iadesi için internetten başvuru yaptı. Bununla birlikte, başvurusu için 21 kuruşluk bir poşet ücreti ödediği için, "Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir" mesajı geldi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, üniversite öğrencilerine vergisiz olarak bilgisayar ve telefon satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle mağdur olan öğrencilerin, bilgisayar ve telefonları koymak için 21 kuruşluk poşet aldıklarını söyledi.

9 Bin 500 Tl Altındaki Telefon, Tablet Ve Bilgisayarlara Vergi İadesi

Cumhurbaşkanlığı Kararı, üniversite öğrencilerine vergisiz olarak bilgisayar ve telefon satmayı düzenledi. 26 yaşından gün almamış gençler, teknoloji mağazalarına koştu. Öğrenciler, vergileri de dahil olmak üzere nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayarları satın aldığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden e-devlet hesaplarını kullanarak vergi iadesine başvurabilirler.

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Bursa'da ikamet eden Mehmet Ergun Ö. de torunu için teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak istedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyan ve ailesiyle birlikte Batman'da yaşayan torunu Zeynep Ö.'ye cep telefonu hediye etmek isteyen Mehmet Ergun Ö., beğendiği telefonu almasını isteyip, devlet katkısı dışında kalan meblağı kendisinin ödeyeceğini söyledi.